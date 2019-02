Temen que atente contra su vida

Randall Fowler, hermano de Kevin Spacey, teme que el actor atente contra su vida por las acusaciones de abuso sexual en su contra, reportó Daily Mail.Fowler expresó su preocupación porque el protagonista de House of Cards se está enfrentando solo a acciones legales y al público en general.“Me preocupa que se suicide, pero luego pienso: ‘no, es demasiado narcisista, probablemente no haría eso’”.“Es sorprendente lo que hace la gente cuando se enfrenta a la verdad y no puedes lidiar con ella. Ni todo tu dinero podría curar tu alma dañada”, declaró.El hermano de Spacey sugirió al histrión que acepte su culpa y afronte las consecuencias de sus actos cuando declare en la Corte el próximo mes.“Lo correcto es ir a la Corte de Nantucket en marzo y declararse culpable, ser un hombre, aceptar el castigo y terminar con eso”, dijo Fowler.Kevin Spacey enfrenta denuncias hechas por más de 30 hombres, declararon que sufrieron algún tipo de abuso por parte del actor.El actor de cintas como Belleza Americana respondió con un video en el que interpretó a su personaje Frank Underwood, de House of Cards, y pidió a la opinión pública no ser juzgado.