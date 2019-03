Temen se cancelen concesiones mineras

El sector industrial teme que se cancelen concesiones mineras sin explicación a raíz de iniciativas legislativas que se han presentado en el Congreso.Francisco Cervantes, presidente de Concamin, aseguró que se debe cuidar este sector, ya que aporta el equivalente al presupuesto del estado de Jalisco.“Queremos cuidarla mucho (actividad minera) con iniciativas armoniosas, que no sean cancelaciones sin explicación de las concesiones. Hasta ahora ha sido en discurso, no ha bajado a la realidad”, afirmó en entrevista después de la inauguración de la jornada de mesas de trabajo para conformar el Plan Nacional de Desarrollo (PND), en la Secretaria de Economía.El líder empresarial dijo que a la Concamin le interesa que sus propuestas queden reflejadas en el PND y por ello envió a un grupo de representantes a que participaron en las distintas mesas temáticas.Asimismo, advirtió que no han sido consultados por legisladores en la presentación de diversas iniciativas que afectan a la industria, como cuando se excluyó de la lista de delitos graves el robo al autotransporte.