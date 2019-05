Temer se entrega a la policía para volver a la cárcel

El expresidente brasileño Michel Temer (2016-2018) dejó su domicilio en Sao Paulo para entregarse a la Policía Federal y volver a prisión, tal como ordenó la Justicia, que lo investiga por supuestos delitos de corrupción."Voy a presentarme, no tengo ningún problema con eso", afirmó en declaraciones a los periodistas frente a su casa en la ciudad de Sao Paulo y añadió que, tras la decisión judicial, pasará la noche en su domicilio.El exmandatario salió de su casa en un vehículo de cristales oscuros a las 14:40 hora local (17.40 GMT) y se dirige a la Superintedencia de la Policía Federal en Sao Paulo, según las imágenes de la retransmisión en directo de la cadena Globonews.El Tribunal Regional Federal de la 2ª Región (TRF-2), una corte de apelación, determinó el 8 de mayo que Temer volviera a prisión, y este 9 de mayo la Justicia le dio de plazo hasta las 17 horas para entregarse a la policía.El exmandatario (2016-2018), de 78 años, pasó cuatro días entre las rejas tras ser detenido en una vía pública de Sao Paulo el pasado marzo, pero uno de los jueces del TRF-2 le concedió un 'habeas corpus' antes de que la decisión fuera analizada por el órgano colegiado.Temer se dijo sorprendido con la medida y consideró que está "totalmente equivocada" desde el punto de vista jurídico. "Siempre sostuve que en esas cuestiones no hay prueba. Para mí, fue una sorpresa desagradable, pero yo mañana me presento voluntariamente", agregó.