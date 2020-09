‘Temí por mi vida’: Ana Brenda habla sobre la depresión que padece

Escuchar Nota

“Viví varias cosas pegadas, procesos que se volvieron muy públicos, desde la cancelación de una boda... yo ya había empezado a desarrollar un poquito de nerviosismo y ataques de ansiedad desde el terremoto en la ciudad de México, ahí yo empecé a desarrollar este sentimiento de 'me voy a morir'”, añadió.



“Sientes como que me habían matado a mi niña interior, estás sola, claro que yo estaba triste y claro que yo lloraba todos los días, me atrevo a decir que sigo llorando casi todos los días cuando algo pasa", mencionó la actriz.



“Me entraba esa sensación de me voy a morir, no sé qué sigue, no sé cómo voy a salir de esta, y entonces empecé a tener estos ataques de pánico y ansiedad, donde básicamente sientes que te vas a morir”, comentó Ana Brenda Contreras.



“Llegó un momento en que temí por mi vida, temí por mi seguridad, pedí ayuda, fui con un psiquiatra, ahorita con todo lo que está pasando en el mundo hay días en los que estoy bien y días en los que tienes esa sensación de todo está mal, ¿qué voy a hacer?”, dijo.



“Si crees que padeces algún trastorno de ansiedad o de depresión, si sientes que puedes estar en peligro o que no encuentras bien, díselo a la persona más cerca que tengas y busca ayuda profesional”, dijo la actriz en el video.



La ansiedad y depresión son trastornos que muchas personas padecen, cualquiera puede enfrentase a estos trastornos, entre ellos varios famosos y recientemente la actrizalgo que no muchos sabían.Ana Brenda Contreras tiene un canal de YouTube, ahí comparte videos en los que habla sobre aspectos de su vida como las cosas que le gustan e incluso ha compartido experiencias que ha vivido en las telenovelas en las que ha participado, sin embargo,Ana Brenda Contreras mencionó desde el terremoto del 2017 en la Ciudad de México comenzó a experimentar episodios de ansiedad, además, contó que la muerte de su padre, la mudanza que hizo a Estados Unidos y la ruptura de su compromiso con Iván Sánchez la afectaron considerablemente.Dijo que una de las peores experiencias que ha vivido es la muerte de su papá y que incluso no tuvo tiempo de despedirse de él, así como le sucedió con sus abuelitos.Como si tener ansiedad y depresión no fuera suficiente, la actriz dijo que debido al estrés que vivía también padeció intestino irritable. Debido a que los trastornos que tenía ya eran muy fuertes, decidió pedir ayuda.Por otra parte, Ana Brenda Contreras mencionó que si alguno de sus seguidores padece ansiedad o depresión no debe dudar en pedir ayuda a un profesional.Información de Milenio