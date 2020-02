Temor por coronavirus despierta racismo contra chinos en Juárez

Escuchar Nota

Ciudad Juárez.- En redes sociales los comentarios racistas contra las personas de nacionalidad china han sido constantes por la propagación internacional del coronavirus 2019-nCoV, esto a pesar de que las maquiladoras asiáticas en Ciudad Juárez proveen el sustento diario para que cientos de fronterizos lleven pan a la mesa.



Las versiones disidentes son constantes. Hay quienes también abogan por los chinos arguyendo que a nivel nacional ningún caso se ha presentado y refieren que, lejos de divisiones, se debe trabajar en conjunto para enfrentar la situación mundial con más de 14 mil contagios en 19 naciones, incluida China.



De acuerdo con lo documentado, de las 326 empresas maquiladoras en Ciudad Juárez, solamente dos tienen origen chino y taiwanés. No obstante, las medidas sanitarias globales en torno al padecimiento han causado que 20 empresas locales tengan dificultades en la llegada de materia prima desde el país asiático, lo que podría causar un paro técnico que traería consigo afectaciones para personal de la industria local.



“Todos hablando mal de los chinos cuando deberíamos de estar preocupados no solo por la enfermedad, sino por esperar que no afecte la falta de trabajo y economía en nuestra frontera, ya que la mayoría de las empresas las manejan chinos y trabajamos para ellos”, posteó Idaly Lorena, usuaria de la red Facebook.



Hasta ayer, el número de defunciones en China a causa de la nueva cepa del virus ascendió a 304, lo que ha provocado un refuerzo a las prevenciones internacionales en países donde se extendieron contagios.



El pasado 30 de enero, Tedros Adhanom, director general de la Organización Mundial de la Salud, declaró emergencia internacional debido a la expansión del virus, que oficialmente no ha tenido casos en México.



Pese al panorama mundial, las acciones de la Secretaría de Salud en la frontera de Juárez para prevenir casos y contagios están encaminadas a solicitar al personal médico, público y privado, a que avise de cualquier caso irregular en pacientes con síntomas similares a influenza, que repite la nueva cepa de coronavirus, iniciado en Wuhan, China, y advertencias al sector empresarial de evitar viajes al extranjero.





Con información de El Diario de Juárez