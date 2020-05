‘Temporada 2020, 90% cancelada’; ssegura fuente cercana a la LMB

Escuchar Nota

Monclova, Coah. Luego de una junta virtual de presidentes, la Liga Mexicana de Beisbol agotó la penúltima opción al dar a conocer un calendario de juegos y la fecha tentativa para el inicio de la campaña 2020, aunque esto no indica que habrá campaña, aseguraron fuentes cercanas a la LMB a Zócalo de Monclova, ya que todo depende de los índices que arroje la pandemia durante el mes de junio y que las autoridades de Salud autoricen jugar.



“Tenemos un calendario, pero en un 90% la temporada cancelada, los altos índices de contagios en diferentes plazas como Torreón, Tijuana, Cancún, Monclova, Ciudad de México y Monterrey tienen a los presidentes de clubes atados de manos, pero quisieron agotar todas las opciones y esperan que en el mes de junio bajen estos índices y puedan iniciar los preparativos”, informó la fuente.



Aunque faltan dos meses para que llegue la fecha señalada para el arranque de la temporada, los equipos tienen un mes para poner en marcha las operaciones siempre y cuando las 16 plazas de la Liga Mexicana tengan la autorización de las autoridades municipales y estatales correspondientes.



“No puede haber un equipo, club o plaza con el semáforo en rojo sobre la pandemia, de ser así se cancelaría la temporada, además la fecha de inicio es el 7 de agosto, pero los equipos tienen que hacer pretemporada de mínimo 15 días, por lo que estarían arrancando el 15 de julio aproximadamente, si no arrancan para esta fecha no hay temporada porque los jugadores no pueden jugar sin entrenar previamente”, agregó la fuente.



A estas fechas se le suma que los equipos tendrían que traer a sus extranjeros con 15 días de anticipación a territorio mexicano y meterlos en cuarentena durante otros 15 días, por lo que los equipos de la LMB tienen prácticamente un mes para iniciar los trabajos de la campaña 2020 o dar por cancelada la temporada.



Los directivos del circuito y presidentes de clubes quisieron agotar todas las posibilidades para rescatar la campaña 2020.