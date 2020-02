Tendrá cargo por 18 años secretario del INE

Escuchar Nota

Sin esperar la llegada de cuatro nuevos consejeros, el presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, logró reelegir por seis años más a su secretario ejecutivo, Edmundo Jacobo Molina, encargado de la operación del organismo., estos últimos de consejeros que acusaron adelantar el nombramiento para excluir a sus próximos compañeros, pues el funcionario electoral concluye su mandato el 10 de abril, seis días después de la nueva conformación del Consejo General.Córdova argumentó que propuso la reelección de Jacobo, quien alargará su encargo por casi 18 años, pues asumió esa posición el 5 de junio de 2008, ante la carga de trabajo que tendrá el INE por la elección de 2021 y la situación económica del organismo por el recorte presupuestal.Además, apuntó, la legislación no establece el momento preciso en el que debe darse el nombramiento, por lo que la intención es que una vez que acabe su periodo actual, continúe con el próximo.Los consejeros Adriana Favela, José Roberto Ruiz y Pamela San Martín calificaron como arbitrario, y hasta ilegal, realizar el nombramiento con dos meses de anticipación.Favela aseguró que adelantar el nombramiento no recae en ninguno de los supuestos legales, como término del periodo o por renuncia, muerte o destitución.Dijo que se debió realizar el nombramiento después de un análisis de las fallas que también ha cometido el secretario, además de que calificó como falso que nada se mueve bien si no es por ese funcionario, pues, agregó, quienes hacen el trabajo rudo son las direcciones.Los representantes del PVEM, PRI, PAN, PRD y MC ante el Instituto respaldaron el nombramiento, argumentando que la designación se basa en su trabajo, no en los tiempos.Sin embargo, el panista Víctor Hugo Sondón afirmó que el INE estaría en su derecho de reelegir a Jacobo ante el posible "agandalle" de Morena de imponer a los cuatro consejeros, y no tener mayoría pasa salvar la designación., advirtió que su partido analizará impugnar el nombramiento ante el Tribunal Electoral.Mientras que los ocho consejeros que votaron a favor justificaron que da mayor certidumbre hacerlo ahora, para que el INE continúe trabajando normal frente a las actividades que se incrementarán a partir del próximo mes, además de que consideran que no habrá alguien mejor para desempeñar el cargo.Incluso, la consejera Claudia Zavala argumentó que los nuevos consejeros no tendrían la experiencia para aprobar el nombramiento.