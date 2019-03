Tendrá ‘El Chapo’ su propia línea de ropa

Joaquín El Chapo Guzmán Loera tendrá su propia línea de ropa y accesorios, a partir de este verano.El capo recibió un permiso especial del Centro Correccional Metropolitano de Manhattan para poder firmar un contrato civil donde cede los derechos de su propiedad intelectual a Emma Coronel, su esposa.La empresa El Chapo Guzmán: JGL LLC inició de manera formal a partir de hoy, informó Milenio “Estoy muy emocionada de comenzar este proyecto basado en ideas y conceptos que mi esposo y yo tuvimos hace años”, dijo Coronel a la cadena CNN en un comunicado.​La empresa de responsabilidad limitada o LLC publicó este viernes un edicto en la publicación New York Journal, uno de los requisitos para que ese tipo de sociedades anuncien públicamente su creación.En la firma también participan los abogados que defendieron al ex líder del cártel de Sinaloa en Brooklyn, en el cual El Chapo fue declarado culpable.Los defensores anunciaron que el narcotraficante no tiene participación alguna en el proyecto ya que éste sólo pertenece a su esposa y sus gemelas a las que busca "proteger en un futuro”.Con el registro de la marca El Chapo Guzmán, Emma Coronel busca competir a la piratería que desde hace años lucra con toda clase de productos, desde ropa hasta accesorios para el hogar.Durante el juicio, los abogados mostraron una gorra con el logo de la marca que piensan comercializar, mientras luchan por la reposición del juicio.Alejandrina Guzmán, diseñadora y supuesta hija de Guzmán Loera, ya tiene una línea de ropa y accesorios sobre el capo, cuyo nombre es El Chapo 701.