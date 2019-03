Tendra embajador de lujo

La zarzuela tiene una tierra fértil: Jalisco, considera Plácido Domingo, quien asume el compromiso de ser embajador del Primer Encuentro Internacional de Zarzuela, a realizarse del 14 al 17 de abril en el Estado.La disciplina, cuya escenificación consta de la palabra hablada con música y fragmentos cantados en español, es una de las más entrañables de su carrera, pues su debut en los escenarios fue con la zarzuela Molinos de Viento en 1957, en el Teatro Degollado.“La zarzuela fue la primera música que escuché antes de haber nacido, ya que mi madre estaba cantando desde que me llevaba dentro de ella. No es coincidencia que esta iniciativa vaya a realizar su primer encuentro internacional en Guadalajara, una de las ciudades que acogió a mis padres con un cariño extraordinario, especialmente el Teatro Degollado, donde ellos se presentaron tantas veces con esta especialidad”.“No hay un público más dedicado y con más pasión para la zarzuela que el público de Guadalajara, y no hay lugar más fértil para la zarzuela que Guadalajara”, recordó el español.El Primer Encuentro Internacional de Zarzuela tendrá como sede el Centro Cultural Juan Beckmann, en el municipio de Tequila, aunque habrá un espectáculo estelar del montaje Su Majestad la Zarzuela, de Polo Falcón, el día 15 de abril en la Sala Plácido Domingo del Conjunto Santander de Artes Escénicas, en Zapopan.La página http://www.fundacionbeckmann.org/ , es la encargada de ir develando las actividades y detalles del evento dedicado a la zarzuela.