Tendrá Región Carbonífera laboratorio Covid-19: Riquelme

Escuchar Nota

“Los necesito a todos ustedes para que en conjunto logremos dar soluciones como las que se ha dado en cada una de las áreas, por ello el valor de estos Subcomités de Salud”, expresó.



“Estas tres semanas que vienen son muy importantes, se habrá de trabajar para no exponer vidas y tener la capacidad de hacer más pruebas, pero es necesario la implementación de propuestas de todos en común para dar la atención a la población”, precisó.



El Gobernador del Estado, Miguel Riquelme, encabezó la tercera reunión del Subcomité Técnico Regional del COVID-19 en Región Carbonífera, en las instalaciones del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de este municipio.que así lo requieran, y pidió no caer en casos de fraude donde se ofertan análisis rápidos, ante la desesperación de la gente que navega en redes sociales.El Mandatario estatal, al dar la bienvenida, destacó el trabajo en conjunto entre los tres niveles de Gobierno y a las dependencias y cuerpos de rescate que han mostrado su solidaridad con los coahuilenses. Reconoció la labor del Ejército Mexicano en las labores que realiza en la entidad.Al referirse a la entidad, explicó que cada región ha hecho grande a Coahuila, por ello se trabaja en la búsqueda de soluciones y que las medidas preventivas, restrictivas y normativas son efectivas, lo que pone a Coahuila como referente y las han seguido otros estados del País.para tener el inventario de médicos e infraestructura hospitalaria, a fin de atender casos severos de COVID-19 que se lleguen a registrar.Destacó la entrega de 64 ventiladores en la Capital del Estado al sector médico, y en la Carbonífera 22, aunque aún no hay demanda, ya están preparando insumos.Pidió a los alcaldes y miembros del Sector Salud que se integren a fondo en sus responsabilidades para trabajar en equipo, brindar la atención de enfermedades ordinarias y ver el sitio donde se atenderán los casos de COVID-19.Gonzalo Martínez León, Director de Hospital de Zona con medicina familiar No. 24 “Dr. Jesús Feliz Oyervides”, expuso el reporte y diagnóstico del hospital.Dicho sector médico tiene entre su personal 366 enfermeras, 10 por ciento especialistas, 200 generales, 56 médicos especialistas, y para la contingencia 7 internistas, 2 intensivistas, 9 pediatras y 3 urgenciólogos, quienes están en capacitación para abarcar a población hospitalizada, desde el pasado mes de enero se prepara al personal de manera general sobre Triage y detectar problemas respiratorios, señalización en los hospitales y saber hacia dónde se habrá de trasladar.Indicó que se han sumado a partir del 23 de marzo como hospital CIVID-19 en esta región de la entidad para su atención, sufriendo una reconversión con el inventario de camas en cada una de las áreas susceptibles.Por su parte, los alcaldes de los municipios de esta región informaron sobre las principales acciones instrumentadas en sus ayuntamientos.En cuanto al Coronel de Caballería D.E.M Gabriel Pimentel Núñez, informó de las labores de vigilancia e implementación de acciones para apoyo al Sector Salud de esta región, lo que fue reconocido por el Mandatario Estatal y la labor que ha desarrollado.