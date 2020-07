Tendrá Salón de la Fama especial de TV

Escuchar Nota

Nueva York.- El Salón de la Fama del Rock and Roll dijo que reemplazará su gala anual de presentación en directo de sus nuevos miembros de este año con una transmisión especial debido a la pandemia de coronavirus.



El programa, cuyos homenajeados incluyen al rapero The Notorious B.I.G. y la ícono del pop Whitney Houston, se emitirá por HBO el 7 de noviembre en sustitución de la ceremonia originalmente programada para el 2 de mayo, que se pospuso por la crisis sanitaria.



Para proteger la salud y la seguridad de nuestros miembros, sus familias, equipos y nuestros asistentes hemos tomado la decisión de que el evento en vivo programado no será posible", dijo John Sykes, presidente de la Fundación del Salón de la Fama del Rock & Roll en un comunicado.



La ceremonia de presentación de 2021 está por el momento planificada para el otoño de ese año en Cleveland, la ciudad donde se fundó el Salón.







The Notorious B.I.G., considerado uno de los mejores raperos de todos los tiempos, fue incorporado en su primer año de elegibilidad, que comienza 25 años después del lanzamiento de la primera grabación comercial.



El artista, cuyo nombre original es Christopher Wallace y es conocido popularmente como Biggie, fue asesinado en 1997 en Los Ángeles, a los 24 años, en un tiroteo aún sin esclarecer que algunos atribuyeron a una disputa entre los raperos de la costas este y oeste de Estados Unidos.



Whitney Houston, la artista femenina más premiada de la historia, murió a los 48 años en 2012 tras una batalla pública contra las drogas, después de una década en la que pasó de ser la novia de Estados Unidos a dar de comer a los tabloides sensacionalistas.