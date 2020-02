Tendrá Super Bowl sabor latino

Escuchar Nota

Estados Unidos.- Gran expectativa se tiene hoy del medio tiempo del Super Bowl, ante la actuación de Shakira y Jennifer Lopez, quienes dijeron estar orgullosas de ser las protagonistas de este espectáculo, y reiteraron que será un gran evento para la comunidad latina.



“Vamos a celebrar la vida y la diversidad. Esto será un gran momento para la comunidad latina en un evento que es muy muy americano” dijo Shakira, días atrás en rueda de prensa, “si me hubiesen dicho de pequeña, en Barranquilla, que estaría algún día en el SB nunca me lo hubiese imaginado, es un ejemplo de que todo es posible y que se debe luchar por nuestros sueños. Es una oportunidad de demostrar la contribución que los latinos ofrecemos al mundo”.



Sobre el proceso que han llevado para montar este espectáculo, Jennifer Lopez, originaria de Bronx, compartió que ha sido intenso por la magnitud del evento que será visto en todo el mundo.



“Pero trabajamos juntas para hacer de este el mejor espectáculo posible. El proceso es intenso, pero es un trabajo en conjunto, porque yo pienso que los deportes y la música son las cosas que pueden unificar al mundo, y nosotros tenemos la oportunidad de hacerlo este domingo”, comentó JLo.



“El mensaje de lo que vamos a mostrar en el escenario es que, trabajamos muchísimo y que hemos intentado mejorar en todas las formas posibles para los pocos minutos que tenemos en el escenario y mostrar que sí es posible llegar a ser mejor, y en eso, creo que hay un punto definido” profundizó Shakira, quien celebrará su cumpleaños número 43 en el encuentro deportivo.



Otros hispanos



Mucho se ha dicho respecto a que Shakira y JLo son las primeras latinas en presentarse en este evento, sin embargo, la música en español llegó a la NFL hace 28 años.



Un año antes de que Michael Jackson, redefiniera los espectáculos del medio tiempo de la noche más importante para el futbol americano, Gloria Estefan hizo lo propio durante el descanso intermedio del encuentro deportivo en 1992.



En el espectáculo denominado Winter Magic, la cubana compartió escenario con dos patinadores olímpicos: Brian Boitano y Dorothy Hamill, a los que se sumaron una banda de guerra, pues en esa época no había la parafernalia que envuelve hoy al espectáculo del medio tiempo del encuentro deportivo.



Luego de esa ocasión, Estefan regresó a dicho escenario en 1999 para unirse a Stevie Wonder y la banda Big Bad Voodoo Daddy, ocasión en la que sí cantó en español el tema Oye, además de Turn the Beat Around y You’ll Be Mine.



Gloria Estefan, es la figura fundamental para la apertura del mercado latino en Estados Unidos, y Shakira podría considerarse su discípula, pues tres de los álbumes más exitosos de la barranquillera fueron producidos por Emilio Estefan, y las letras fueron escritas en colaboración con Gloria: ¿Dónde Están los Ladrones?, MTV Unplugged y Laundry Service.



Además de la representación latina de Estefan en el Súper Tazón, un mexicano ya se ha presentado ante ese público: Jaime Luis Gómez, mejor conocido como Taboo, quien, en 2011, junto a Black Eyed Peas, hizo lo suyo en el espectáculo del medio tiempo.