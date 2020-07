Tendrá The Batman serie spin-off

Escuchar Nota

Ciudad de México.- Matt Reeves, director de The Batman, está preparando una serie spin-off dentro del mismo universo de la película protagonizada por Robert Pattinson. La serie se realizará para HBO Max y estará ambientada en la ciudad natal del hombre murciélago, Gotham City.



El creador de Boardwalk Empire, Terence Winter, será cocreador de esta nueva serie que será producida por Warner Bros. Television y el productor de The Batman Dylan Clark.



La historia explorará algunos de los personajes más atractivos y complejos de la ciudad, según un comunicado de prensa.



Fox dirigió la serie Gotham (2014-2019), siguiendo a personajes del departamento de Policía de Gotham City y los villanos de la ciudad, durante cinco temporadas.



“Esta es una oportunidad increíble, no solo para expandir la visión del mundo que estoy creando en la película, sino para explorarla en el tipo de profundidad y detalle que solo en un formato largo puede permitirse, y trabajar con el talentoso Terence Winter, quien ha escrito tan perspicaz y poderosamente sobre mundos de crimen y corrupción, es un sueño absoluto”, dijo Matt Reeves.







En el anunció no se incluyó ninguna fecha de lanzamiento, sinopsis, título o información del elenco.



En cuanto a The Batman de Reeves, su filmación se detuvo en marzo debido a la pandemia de Covid-19. Sin embargo, debido a las nuevas pautas de producción, la película podría reanudar su rodaje este mes.



Si bien se suponía que la cinta llegaría a los cines en junio de 2021, su estreno se pospuso hasta el 1 de octubre de 2021.



The Batman la protagonizan Robert Pattinson, Colin Farrell como El Pingüino, Paul Dano como El Acertijo, Zoe Kravitz como Catwoman y Andy Serkis como Alfred.