Tendrá VComplex clases de futbol sala, futbol rápido y futbol 5

Saltillo Coah.- La Academia de Futbol Lobos está haciendo sinergia con VComplex para llevar a esas instalaciones las clases de futbol sala, futbol rápido y futbol 5.



Las clases de la Academia van dirigidas para niños y jovencitos, tanto varones como la rama femenil con edades de entre los 4 y 17 de años.



Parte del trabajo que ofrece Lobos es la de acondicionamiento físico, sicomotricidad, memoria, percepción del espacio, relaciones interpersonales, competitividad y carácter.



En cuanto al reglamento, solo serán grupos de entre 12 y 15 personas por hora y media de sesión, además de que no realizarán ejercicios ni actividades que ameriten contacto, además los padres de familia no ingresarán para no reunir tantas personas en un mismo espacio.



Asimismo, es obligatorio que todos los entrenadores porten cubrebocas durante todo el entrenamiento, además de que ellos deberán implementar protocolos de seguridad entre los muchachos.



Para mayor información pueden comunicarse al 844 606 0521 con Miguel López, o al 844 419 0313 con Jesús Monroy.