Tendrán Linces try out; cazan talento saltillense

Saltillo, Coah-. A pesar de la pandemia, los Linces de la UVM Saltillo no dejarán pasar la oportunidad de fortalecer sus equipos representativos, al realizar a partir mañana un try out de manera virtual.



Son diferentes deportes los que están a la espera de ver el talento que desea obtener una beca y, por supuesto, ingresar a cualquiera de las disciplinas para ver la calidad del atleta a presentar su prueba.



Para esta ocasión estarán al pendiente de buscar talento el equipo de futbol americano, futbol bandera, baloncesto, futbol, grupo de animación o porra, así como deportes individuales y áreas artísticas, como baile folklórico, teatro y música.



Son seis días para que los entrenadores visualicen a los muchachos o prospectos, comenzando mañana y terminando el 5 de diciembre.



Los interesados deberán hacer un registro digital ingresando a la página de Facebook Hey Linces Saltillo, en donde está el enlace y un código QR que los envía directo al cuestionario de registro.