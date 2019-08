Tendrán que elegir entre salud y ‘green card’

Presentan apelación

Chicago.- Diabéticos que omiten las consultas regulares. Jóvenes asmáticos que no reciben atención preventiva. Un aumento en las costosas visitas a la sala de emergencias.Médicos y expertos en salud pública están alertando sobre la pobre atención médica y el aumento en los costos relacionados que, según ellos, serán consecuencia de los cambios radicales que busca implementar la administración del presidente Donald Trump y que negaría el permiso de la residencia (green card) a muchos inmigrantes que usan el programa de salud Medicaid, así como los cupones de alimentos (“estampillas”) y otras formas de asistencia pública para las personas de bajos recursos.Algunos defensores dicen que ya están viendo las consecuencias incluso antes de que la compleja regla de 837 páginas entre en vigencia en octubre.El Gobierno anunció la agresiva medida la semana pasada como una forma de mantener en el país solo a los inmigrantes autosuficientes, pero los expertos en salud argumentan que podría obligar a millones de inmigrantes de bajos ingresos a elegir entre los servicios necesarios y su intento de permanecer legalmente en Estados Unidos.“Las personas van a estar más enfermas. No van a recibir atención médica, o no hasta que tengan que ir a una sala de emergencias”, dijo Lisa David, presidenta y directora ejecutiva de Public Health Solutions, la organización de salud pública más grande de Nueva York. “Le va a costar mucho dinero al sistema”.A los inmigrantes que desean la green card, se les ha exigido durante mucho tiempo que demuestren que no serán “una carga pública”. La administración Trump anunció el lunes que redefiniría el término. El Servicio de Ciudadanía e Inmigración ahora también considerará otros factores, incluidos los ingresos, la educación y el dominio del inglés.“Queremos ver personas que lleguen a este país que sean autosuficientes”, dijo Ken Cuccinelli, director interino de la agencia. “Ese es un principio central del sueño americano. Está profundamente arraigado en nuestra historia, y particularmente en nuestra historia relacionada con la inmigración legal”.Dos condados de California y fiscales generales en 13 estados ya apelaron ante tribunales las nuevas normas, diciendo que los cambios aumentarán los riesgos para la salud pública.Se estima que cada año unas 544 mil personas aplican para la residencia permanente y una 382 mil podrían caer en categorías que se verían afectadas bajo las nuevas normas, según cifras del Gobierno.“Las personas van a estar más enfermas. No van a recibir atención médica, o no hasta que tengan que ir a una sala de emergencias”Lisa David,presidenta y directora ejecutivade Public Health Solutions