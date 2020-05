“Tendré más tiempo de preparación”: Alexa Moreno

Escuchar Nota

.- Después de asimilar la postergación de los, la gimnastave el lado positivo al aplazamiento ya que podrá trabajar en más elementos en sus rutinas, además de que podrá tener más fogueo de cara al evento.La gimnasta no solo tiene la idea de ir a competir, sino de subirse al podio en la magna justa.Alexa realiza sus entrenamientos en Mexicali, y solo mantiene su preparación física ya que no puede hacer gimnasia; pero no se precipita y toma todo con calma, con tranquilidad.En el Campeonato Mundial de Stuttgart 2019, la gimnasta consiguió el boleto a los Juegos Olímpicos de Tokio, y estará participando en su segunda justa veraniega.Información por Milenio