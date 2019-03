Tendría cuatro villanos

Son muchos los rumores que rodean a la película de The Batman que prepara Matt Reeves. Desde que Ben Affleck confirmó que no volverá a interpretar al Caballero Oscuro, la mayoría de ellos se centran en quién erá el próximo Bruce Wayne, pero aún quedan muchas cosas por descubrir. Por ejemplo, cuántos villanos aparecerán en la película.A día de hoy, lo poco que se sabe sobre The Batman es que Matt Reeves está buscando a un actor más joven que Affleck y que la película será un thriller de detectives al estilo Año Uno de Frank Miller.Se rumoreaba que El Pingüino podría ser la némesis principal, pero no será el único enemigo de Batman.Según informan Forbes y el portal fan Batman On Film, al menos cuatro villanos harán su aparición en la cinta, ya bien sea con papeles importantes o solo en apariciones fugaces. No se ha revelado ningún detalle sobre quiénes podrían ser los adversarios del Caballero Oscuro, pero dado el amplio imaginario de Gotham, opciones no faltan.“Si, The Batman contará con varios villanos. No uno ni dos. Conozco a tres de ellos con seguridad y hay otros que llenarán las calles de Gotham con cameos o roles secundarios”, asegura en un tuit Mark Hughes, colaborador de Forbes.