‘Tenemos a bebé entubado, no hay cómo trasladarlo’, relatan crisis por apagón

EN EMERGENCIA.... así está Venezuela, con el peor apagón de la historia!!! Así atienden a los bebés en la Maternidad Del Valle tras más de 15 horas #SinLuz

No tienen planta eléctrica... #8mar pic.twitter.com/9YLz3Ud6LP — Sergio Novelli (@SergioNovelli) 8 de marzo de 2019

Más medicina de guerra en #Venezuela por el desastre del Narcorégimen pic.twitter.com/nGBLUFLlWF — Cristian Crespo F. (@cristiancrespoj) 8 de marzo de 2019

La doctora de una clínica privada de Maracaibo aseguró que se tardaron una hora en atender al recién nacido y no hay transporte para llevarlo a un hospital para que reciba atención y teme que muera, al igual que su madre.En redes circula un video en el que una obstetra relata que realizaron una cesárea post mortem para sacar a un bebé y prevén que también fallezca por falta de cuidados debido al apagón en Venezuela, que inició desde el jueves.Una obstetra relata entre llanto que una hora después se pudo realizar una cesárea a una mujer en una clínica privada en Maracaibo y temen que el bebé muera, ya que no hay forma de trasladarlo a un hospital para que sea atendido."Se le hizo una cesárea post mortem, es un bebé vivo y ésta es la hora y no tenemos quién nos lleve para poder trasladar a un recién nacido al puente, al Erasmo Meoz para que se pueda salvar", dice angustiada la mujer.La mujer señala que tiene 12 años trabajando en la clínica. En la descripción del video se asegura que la planta de luz no resistió las horas sin servicio eléctrico."Estamos en la emergencia de Sanpuente Río Maldonado, tenemos al bebé entubado, tiene frecuencia cardiaca y no tenemos cómo trasladarlo, estamos esperando a que se nos muera aquí", expresó la doctora.El menor está en una incubadora y recibe aire a través de un respirador manual.El sábado reportaron que 15 personas que eran dializadas murieron tras la paralización de los servicios debido al apagón.El menor no es el primero que recibe atención de esta manera. En redes sociales circulan videos de varios bebés siendo atendidos en penumbras desde el 8 de marzo.