Tenemos buenas expectativas en el futuro Inmediato: Claudia Gómez

“Lo que buscamos es informar a la población y darle vuelta a esto, con la libertad sindical queremos darle un cambio, porque traemos más de 20 años arrastrando viejas prácticas, y que verdaderamente el trabajador pueda acercarse a pedir una atención a su salud de calidad, en un lugar limpio, en un lugar donde no le van a decir que en ocho meses lo podrán operar, sino, que en un tiempo menor en beneficio para su salud”.

“Luego me fui más arriba, con el sindicato, no es posible porque cada vez era más la decadencia de nuestra institución, y le decía yo a la representación sindical: tú tienes el poder, la autoridad para poner orden, exigir, cierra o convoca a huelga. Haz lo que tengas que hacer, pero paren esto, porque yo siempre les he dicho, principalmente no somos los empleados, a mí me pagan como quiera mi quincena, el problema es la atención de los pacientes”.



“Yo que soy anestesióloga, a mí el Instituto jamás me ha regalado una actualización, un curso de anestesiología, lo que yo tengo me lo he pagado a título personal; estamos dando anestesias de hace 20 o 30 años, para que me entiendan, por qué, porque el IMSS no brinda ninguna capacitación para su gremio, no le importa la actualización y capacitación de su personal; yo creo que la carencia de capacitación es parte de una mafia, es parte de tenerte ahí bajo una represión tremenda”.

A un año de la toma de protesta y 8 meses de la toma de nota al Sindicato Nacional Libre de Trabajadores del Seguro Social,. Claudia Gómez, médico anestesióloga, secretaria interior en el seccional de Coahuila, por el Sindicato Nacional Libre de los Trabajadores del Seguro Social, con más de 20 años de antigüedad como trabajadora del IMSS en Coahuila, expone que ha sido largo el peregrinar, pero que hay esperanzas de lograr que el Sindicato entre en funciones muy pronto, pese a los obstáculos que ello conlleva.Sobre el por qué aún no han entrado en operaciones o a tener injerencia directa en temas laborales de todos sus compañeros del sector salud, destacó, que, “La legalidad ya la tenemos, el futuro inmediato para nosotros es puro trabajo, picar piedra, yo sé y reconozco que yo los frutos de esto no los voy a ver, esta generación no los vamos a ver, yo tengo 23 años en el IMSS y en cuatro años me voy, esos cuatro años yo se los quiero dedicar a las generaciones nuevas, a los más jóvenes; pero tengo hijos y eso servirá para que ellos puedan beneficiarse en un trato digno”.En torno a la actualidad del Sindicato, refirió que “”.y que esperan una atención digna de salud.Respecto al documento de dominio público de la toma de nota, bajo el siguiente clasificado, de Expediente 10/15330 LEGAJO 1, Acuerdo 211.1.1.-2108 Fecha 04 de junio de 2019 ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social del Gobierno de México. En el cual se da autorización a la creación del Sindicato Nacional Libre de Trabajadores del Seguro Social, señaló que ante el trabajo que han realizado durante años, dijo que no ha sido fácil, “Los jefes de uno, los jefes inmediatos le decían a uno, doctora, la van a calificar de floja, de mal elemento, de conflictiva, mejor usted no diga nada, a usted le conviene más calladita y siga adelante; son expresiones y recomendaciones que nos dan para que no digamos nada”, relató.