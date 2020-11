Tenemos carrera impecable, condecoraciones y esto nos está hundiendo: policías

Escuchar Nota

“Tengo 17 años de carrera, toda la carrera que tiene uno se está perdiendo, sabemos que fue un hecho lamentable, pero son parte de nuestro trabajo cuando salimos todos los días a velar por la seguridad de las personas, con esto ninguna empresa nos va recibir con antecedentes penales, estamos jodidos practicamente” comentó Marco Antonio.

En la audiencia de vinculación o no a proceso dedecidieron tomar la palabra en la audiencia, para referir que han sido elementos con varios años sin ninguna falla en sus labores, han sido condecorados y ahora por un hecho lamentable, están hundiendo los años que han venido construyendo.Cada uno de los elementos decidió tomar la palabra, para dar a conocer al juez de control, el tiempo de servicio que han brindado a la corporación, así como las condecoraciones que han obtenido y recalcar que en su trayectoria como policías,Actualmente la defensa de los elementos estatales, como el Ministerio Público, se encuentran debatiendo sobre la teoría del caso, para que el juez consideré si son o no culpables de los hechos, y por consiguiente, definir si los tres elementos deberán permanecer o no en prisión por el homicidio de la menor Jennifer Amador