Alex Valdez se convirtió en uno de los peloteros más regulares de los Saraperos de Saltillo en el 2018, con 100 partidos disputados y .326 de promedio de bateo, respaldaron su aporte a la ofensiva de la Nave Verde; en su cuarta campaña con la franela verde tiene claro un objetivo, levantar la Copa Zaachila.“Hay muchas caras nuevas, directiva nueva que ya conozco de un equipo anterior y nada, solo queda echarle ganas, meter mano y estar entregado al equipo siempre. Veo mucha experiencia y mucho talento, son tremendos ganadores, una perspectiva nueva que nos va a ayudar a ser campeones”, indicó.Cuatro temporadas sin clasificar a la postemporada pesan para cualquiera, y todo pelotero que está enfundado en la franela verde sabe de antemano que el primer objetivo es regresar al equipo a la fiesta grande de la Liga Mexicana de Beisbol, Alex Valdez reafirma el compromiso de cumplir con la meta.“Era un objetivo que el año pasado lo teníamos pero no se nos dio, en verdad tenemos las herramientas para ser campeones en este año, nos vemos muy bien, con mucha experiencia y mucho talento. El mánager es un tipo que sabe cómo jugar a la pelota, cómo llevar un juego, yo pienso que tenemos todo para ser campeones”, recalcó.Eliseo Aldazaba quiere pegar su cuadrangular número 100 en la Liga Mexicana de Beisbol con la franela de los Saraperos de Saltillo, un refuerzo que viene a fortalecer la base nacional de la Nave Verde, respaldado por 10 campañas en el circuito de verano de beisbol en México.“Me siento contento de venir a esta organización, siempre me había llamado la atención de venir a jugar aquí a Saltillo y ahora que se me ha dado la oportunidad creo que hay que aprovecharla, va a ser una pretemporada interesante y a seguir trabajando”, indicó.El veracruzano conoce el trabajo de Roberto “Chapo” Vizcarra tras haberlo tenido como coach y mánager en los Tigres de Quintana Roo en el 2011, por lo que sabe de su experiencia y lo que vendrá a aportar a un grupo que, bajo su primera impresión, muestra amplia armonía y compañerismo.