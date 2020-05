Tener perros ruidosos podría ser motivo de multa en Coahuila

Escuchar Nota

Saltillo, Coah.- El PAN propone incorporar como derecho de convivencia en el Código Civil, el derecho de los vecinos y acompañantes a transitar, libremente y sin riesgos, por calles y espacios públicos de fraccionamientos abiertos y cerrados, colonias y cualquier núcleo habitacional, ante la presencia de perros y cualquier animal que, por negligencia de sus dueños, puedan representar peligro.



Además, “que a dichos ciudadanos y a sus familias no se les perturbe indebidamente su sueño nocturno, por el exceso en los ladridos que ocasionan”, atendiendo peticiones de varios sectores habitacionales de Torreón.



El Artículo 104 del Código Civil, ya contempla que los habitantes del estado tienen derecho a que las autoridades y demás miembros de la comunidad, respeten los derechos de convivencia por medio de los cuales se protegen las relaciones interpersonales, explicó el diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño.



Para hacer respetar el derecho de convivencia, se puede recurrir a los tribunales para reclamar el daño moral o económico.



Otros derechos de convivencia ya incluidos en el Artículo 105, son el de asistencia o ayuda en caso de accidente; el de entrar libremente en la casa o lugar de trabajo sin que lo impidan vehículos u objetos estacionados, aunque no haya aviso de prohibición, y que no se tire basura en el frente o costados de la vivienda.



Uno más, es el derecho a no ser molestados con sonidos estridentes, estruendosos o cualquier ruido molesto, o por la luz de lámparas que impidan el trabajo o reposo.