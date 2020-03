Tener relaciones durante la cuarentena, ¿bueno o malo?

Escuchar Nota

De un día para otro,, lo que sin duda pone a prueba cualquier relación. Por eso,, publica Sputnik La noticia de que la cantidad de divorcios se disparó en algunas zonas de China en pleno curso de la pandemia del coronavirus agrega una nueva preocupación a las que ya tiene la humanidad: ¿Es posible sobrevivir a una cuarentena en pareja sin que la convivencia obligatoria afecte negativamente la relación?Mientras biólogos y virólogos de todo el mundo se internan en sus laboratorios para comprender mejor el coronavirus o desarrollar una vacuna contra la enfermedad que causa, COVID-19, otrosen todo el mundo.En efecto,. Uno de los mayores desafíos radica en pasar más tiempo en casa. Muchas veces, la necesidad de salir de casa para trabajar o estudiar pueden servir para descomprimir algunas tensiones que, cuando debes pasar 24 horas en casa, pueden acumularse.Algunos. Rafael San Román, psicólogo de la plataforma de terapia online Ifeel.com, resalta en un artículo la importancia de "cuidar la comunicación más que nunca" en la pareja durante la cuarentena.El especialista recomienda, en un artículo divulgado por el servicio, comenzar por una buena coordinación con la pareja (aunque es válido para cualquier compañero de piso), acerca de quién hace las compras en cada momento y cómo organizar los tiempos de mirar televisión o escuchar música. Esto es, apunta, una buena manera de "crear buen ambiente y dar seguridad" a los integrantes de la pareja.Lo del buen ambiente es clave: ", escribe San Román.Algo en lo que coinciden varios especialistas es la relevancia de pensar estrategias para que los miembros de la pareja pueden mantener ciertos espacios de intimidad. "Respetemos los tiempos de las personas, guardemos silencio si están trabajando, no las interrumpamos: aunque estén en casa y con el chándal puesto están trabajando y necesitan un ambiente ordenado", dice el especialista.Para la terapeuta estadounidense-israelí Amalia Rosemblum,. En un artículo para Haaretz, añade que "crear un poco de separación es una medida saludable que habilita el movimiento entre la cercanía y el distanciamiento".Afortunadamente,que, utilizando sus redes sociales, se han puesto a disposición de los usuarios para atender, de forma gratuita, sus consultas. Un mensaje en Twitter del psicólogo español Víctor Dujo Lópéz ofreciendo sus servicios gratuitos "a cualquiera que necesite atención psicológica vía Skype" fue una muestra de esa solidaridad. El servicio se saturó inmediatamente, por lo que el profesional no pudo atender a más personas de forma gratuita.La conveniencia de. Carlos Rodríguez Díaz, especialista en Salud Sexual de la Universidad George Washington, advirtió que si bien COVID-19 no se transmite por vía sexual "sí hay evidencia de que se puede transmitir por contacto oral-fecal".A través de su cuenta de Twitter, y en virtud de su propia advertencia,. Por ese motivo, Rodríguez Díaz consideró que "es un buen momento para el sexting y vídeollamadas".El experto aclaró, según recoge la revista Popular Science, queSin embargo, su vía de contagio hace que la pareja deba ser particularmente cuidadosa a la hora del 'juego previo'.El especialista recordó que,, no es bueno que dejen de abrazarse o tener contacto, ya que esto puede ser muy útil para sobrellevar la angustia y el estrés del encierro.Para Rodríguez Díaz, e, es decir, mantener relaciones sexuales o eróticas a través de medios virtuales.