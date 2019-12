Tener una mascota es como tener un hijo: Veterinaria

“Hace poco estuvimos dando una plática de la tenencia responsable. Es como tener un niño, para empezar por la alimentación, requieren vacunas, desparasitación, atención. El pensamiento que tenemos es que es una mascota, un animalito, pero es como tener un niño, requiere muchos cuidados y responsabilidades”.

Tener una mascota, no es nada sencillo, hay queen el cuidado de su salud, porque si no reciben la atención adecuada, pueden transmitir enfermedades a los niños, que son quienes mayor contacto tienen con ellas.*, médico veterinario de laseñaló la necesidad de educar a la población respecto al, como perros y gatos, que con mayor frecuencia se tienen en las casas., veterinario de, han estado organizandopor los beneficios que representa en lo que se refiere a prevención de enfermedades o disminuir los riesgos de padecimientos, como son los tumores de glándulas mamarias y en testículos, infecciones en vagina y en pene.“También lo hacemos porAhorita afortunadamente estamos viendo que los perritos de la calle han disminuido, hay mucho trabajo qué hacer, pero estos perritos callejeros nos traen enfermedades a la familia y a las demás mascotas”, explicó la veterinaria.A los poseedores de mascotas, les recomendó asesorarse con los médicos veterinarios sobre sus cuidados, pues, por ejemplo, unaes necesaria cada 6 meses, sin embargo, si acostumbran llevar a la mascota al parque deben desparasitar cada 3 meses.Para las familias es fácil hacerse de una mascota, piensan que con darles alimento es suficiente y no es así, necesitan por lo menos una, porque los parásitos pueden transmitirlos a las personas, a los niños, principalmente, que acostumbran jugar y tener contacto con los animales.