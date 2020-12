‘Tengo 80 años y creo ser útil todavía’, abuelito da clases de matemáticas en su casa

Escuchar Nota

Asus 80 años, Don Guillermo Trujillo, quien se hizo viral por ofrecer clases de matemáticas en calles de Ciudad de México, busca la manera de compartir conocimientos que le dan vitalidad para seguir adelante pero también de sobrevivir durante la difícil situación que ha significado la pandemia.Durante varios años trabajó en empresas de electrónica, pero con la nacionalización de la banca, a los 40 años de edad se quedó sin empleo.A partir de ahí, con cuarenta años de edad, ya no pude conseguir empleo formal, empecé a buscar la opción de trabajar como profesor de electricidad y electrónica. Me dieron empleo en el Conalep, en el Liceo Mexicano Japonés, pero fue muy efímero todo eso. Ahí me di cuenta que me gustaba la docencia y tenía yo facilidad, por ahí me seguí desgraciadamente no alcanzaba para la comida.“Entonces aquí ya con cuarenta y tantos años o cincuenta solamente traté de actualizarme e electrónica digital, pero fue muy difícil porque tenía que pagar. Entonces empecé a dar clases, puse un anuncio y le seguí”, relató el hombre.Actualmente con la pandemia y problemas de salud, su economía y la de su familia se ha visto muy afectada. Guillermo tiene problemas de próstata y no ha podido recibir la atención médica adecuada al no contar con seguro que le brinde este servicio.No ha podido pensionarse por tener problemas en sus datos personales de afiliación al IMSS.Es así que decidió salir a la calle con una pancarta para ofrecer sus servicios de asesorías, que asegura han bajado en un 90 por ciento. Algunos alumnos acuden hasta su domicilio con citas programadas. Guillermo les imparte clases en el garage con un pizarrón, una mesa y dos sillas.Los costos de las asesorías por hora son los siguientes: primaria, 30 pesos; secundaria, 60 pesos; preparatoria, 80 pesos y universidad, desde cien a 150 pesos.Yo quiero ayudar a los jóvenes a que solventen sus problemas, que no se atoren, que no se queden, que lleguen a la Universidad y que sean buenos profesionistas. Tengo 80 años de edad y creo servir todavía, creo que puedo ser útil todavía.Con información de Excélsior