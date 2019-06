Tengo derecho de vivir como quiera: Daniel Bisogno

En el programa de Ventaneando, Daniel Bisogno decidió hablar sobre el tan polémico beso que se dio con un hombre en un antro gay de la zona rosa. También aprovecho para comentar sobre su divorcio.A través de su cuenta en Twitter, el conductor dio el anuncio de que hablaría en el programa de su divorcio; minutos después volvió a compartir otro tweet en donde decía que estaba “hablando de lo que esperan que hable”.Pese a lo que muchos creían que hablaría y daría una explicación sobre su beso con un hombre en un antro gay de la Zona Rosa en la Ciudad de México, Daniel se limito a decir unas cuantas palabras en las que defendía su derecho a vivir como él quiera.Daniel dice que no hay nada que decir, que es libre de hacer con su vida lo que a él le plazca. Menciona que la única que merece una explicación es su hija y que se la dará cuando sea el momento.Habla de que él siempre ha sido una persona que ha defendido a la comunidad gay y vuelve a repetir que no tiene nada que decir. Él es libre de ser quien quiera y que amará a quien quiera, y dicho todo ello, menciona que no volverá a tocar el tema, porque es muy estúpido.Paty Chapoy interviene y le dedica unas palabras de apoyo, aclarando que todo este chisme solo fue producto de la envidia de quién es Daniel y lo que ha logrado profesionalmente.Cierran esta charla con la promoción de la obra de teatro que protagoniza Daniel Bisogno. Él mismo se burla de su condición homosexual en ese pequeño anuncio.En el show también aprovecho para hablar de su divorcio con Cristina Riva Palacio y cómo se dio a conocer. Sentados en la sala del foro -como de costumbre- Pedro Sola toma la palabra y le pide que explique los hechos.Daniel empieza a relatar cómo fue traicionado por la conductora Raquel Bigorra y su esposo Alejandro Gavira, quienes fueron los que vendieron la exclusiva de su divorcio a la revista TVNovelas y posteriormente, a TVNotas.El conductor continúa relatando cómo sucedieron las cosas y cómo tanto él y su ex esposa fueron víctimas de traición por parte de la conductora cubana.En pequeños momentos de la plática hace uso de su vis cómica y dice algunas palabras que sueltan la risa de sus compañeros, luego retoma su tono y expresa que le dolió que Raquel lo traicionara, pues consideraba a la cubana y su esposo como buenos amigos.Al finalizar el show agradece a la audiencia por sintonizarlos y con unas simples palabras de despedida le da las gracias a sus compañeros y al público en general por su apoyo y comprensión.- Redacción Megamedia