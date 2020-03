‘Tengo síntomas de coronavirus, pero no quieren hacerme la prueba’

Escuchar Nota

“Vengo porque tengo los síntomas, en buena medida, tengo dolor de garganta, dolor de cabeza, tengo tos, no tengo fiebre, es el único síntoma que no tengo.



“Me dijeron que hacen una evaluación pero que, definitivamente, no pueden hacerme los exámenes porque si no viajé, entonces no puedo hacerme los exámenes”, indicó Arias.



“Cómo es posible que si uno tiene los síntomas no se le hagan los exámenes, el médico dice que ninguna economía aguantaría esto, y yo digo que a toda la gente que venga deberían de hacerle los exámenes, teniendo los síntomas, pero la operación dice que si no se ha hecho ningún viaje no están autorizados a hacer exámenes”, explicó.



“Me empecé a sentir mal desde la semana pasada, con dolor de cabeza y en el cuerpo; pero preguntaron si he viajado, yo no sé qué tenga que ver eso, si el virus ya está en todas partes”, dijo una mujer que se retiró molesta del López Mateos.



Personas que llegaron a diferentes hospitales, con aparentes síntomas de coronavirus, indicaron que no se les aplicó ningún tipo de prueba y, tras una entrevista, se descartó una posibilidad de padecimiento por parte del personal médico.A las afueras del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER), Juan Carlos Arias Beltrán, ciudadano de origen venezolano con residencia en México, manifestó su desconcierto ante la negativa de los médicos para practicarle la prueba.El enfermo, portando un cubrebocas, explicó que llegó a las 6:45 de la mañana al INER y antes de las 8:00 horas, ya lo habían invitado a salir, descartando la posibilidad del coronavirus.Arias Beltrán comentó que por su trabajo trata con personas de diferentes nacionalidades, pero no está en condiciones de saber si alguna de ellas viajó recientemente.Ante esa situación, el enfermo explicó que iba a buscar la posibilidad de atenderse en un hospital particular, por lo que subió a un taxi de aplicación y se retiró de la zona de Hospitales de Tlalpan.Personal de seguridad de este nosocomio explicó que se tienen indicaciones para que la población que llegue con supuestos síntomas, se les permita la entrada en el área de urgencias, en donde se les aplica el cuestionario.Una situación similar se detectó en los hospitales 20 de Noviembre y Adolfo López Mateos del ISSSTE, así como el Instituto Nacional de Nutrición, en donde se descartan los casos a partir de un viaje reciente al extranjero por parte de las personas que dicen tener síntomas.