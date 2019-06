Tenía un grano detrás de la oreja, era cáncer

Emily Foreman, educadora de un Jardín de Niños en New Plymouth, en Nueva Zelanda, descubrió que tenía un bulto detrás de su oreja, al que no le prestó atención hasta que duplicó su tamaño.Entonces decidió acudir al médico para que lo analizaran. Así descubrió que tenía un carcinoma indiferenciado de células grandes.Se confirmó que tenía un tumor canceroso; conocido como un carcinoma indiferenciado de células grandes ubicado en mi glándula parótida: esta es la glándula salival principal”… narró Foreman en la página que tiene en la plataforma de donaciones Give a Little.Un carcinoma es un tumor maligno que se forma con más frecuencia en las células superficiales de los órganos o en las primeras capas de piel.Los médicos encontraron que el cáncer de Emily se diseminó a los ganglios linfáticos circundantes, por ello se sometió a una operación de seis horas donde se le extirparon la mayoría de estos ganglios, así como la glándula salival y una zona del tejido de su cuello.Durante esta intervención fue necesario que los cirujanos tomaran una parte de su nervio facial principal, por ello la paciente quedó con un lado del rostro paralizado.Tras seis semanas de un tratamiento de radiación, Emily retomó su vida normal.Las cosas volvieron a ser como solían ser y pude hacer algunos planes para mi futuro e intentar dejar atrás todo este problema del cáncer”Sin embargo, durante su fiesta de cumpleaños en febrero pasado, una tomografía computarizada en una revisión de rutina comprobó que el cáncer se había propagado a sus pulmones.Siempre existía la posibilidad de que el cáncer regresara, pero nunca en un millón de años esperaba esto, o que sucediera tan pronto. Esto lo cambió todo (…) Debido a que las lesiones eran tan pequeñas y diseminadas en ambos pulmones, la cirugía no era una opción. Tampoco pudimos hacer radiación, ya que esto dañaría demasiado mis pulmones”Al observar la evolución de su cáncer, el oncólogo le dijo ‘Emily, no creo que pueda curarte’, sin embargo, tras semanas de permanecer bajo observación el médico descubrió que el sistema inmunológico de la joven estaba luchando contra la enfermedad.Entonces se le propuso a Emily someterse a una inmunoterapia, que le permitiría a su sistema inmunológico localizar y atacar a la enfermedad. Esta terapia biológica se compone de sustancias que el cuerpo produce para el tratamiento de este padecimiento.Los análisis demostraron que la joven era candidata a este tratamiento, aunque su costo es de 6 mil dólares (deberá realizarse al menos 10) y no están cubiertas por su seguro médico.Si mi cuerpo responde bien a la inmunoterapia, entonces esto es algo que podemos hacer indefinidamente. Esto significa que podríamos estar haciendo esto durante mucho tiempo, posiblemente, incluso años”… mencionó, aunque aclaró que este tratamiento no la curará del cáncer.La inmunoterapia no es una cura, y no me curará; Actualmente, no hay cura. Pero debería ser capaz de evitar que las lesiones crezcan y mantenerlas a raya el mayor tiempo posible.(…) La medicina está cambiando todo el tiempo y tengo la esperanza de que algún día habrá una cura, pero actualmente esta es mi mejor oportunidad de mantener a raya al cáncer hasta que se encuentre esa cura.Como dije al comienzo de este viaje y muchas veces, soy demasiado positiva para ser dudosa, demasiado optimista para ser temerosa y demasiado determinada para ser derrotada”.Lamentablemente, la última revisión que se hizo a inicios de junio demostró que el cáncer avanzó más rápido de lo esperado.La tomografía computarizada mostró que las lesiones en realidad habían cambiado y han comenzado a crecer. Debido a esto, vamos a necesitar comenzar la inmunoterapia antes de lo que pensábamos”.Por ahora, Emily está financiando su tratamiento gracias a las donaciones que ha recibido durante las últimas semanas en Give a Little (para más información da clic aquí).Nosotros, como familia, estamos verdaderamente agradecidos por el apoyo y la generosidad de todos. Significa el mundo para nosotros, así que muchas gracias a todos los que han hecho su parte para apoyarme en este viaje”.