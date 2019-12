Tenis de Jesús con todo y agua bendita se vuelven virales

una variación de línea de Nike Air Max 97, fabricada por la empresa MSCHF e inspirada en el pasaje de la Biblia que relata cuando Jesús caminó sobre el agua.. De acuerdo con Abraham Vázquez, de Relaciónes Públicas de Nike, se trata de un proyecto independiente y una intervención al modelo de Air Max 97 por lo que no es un lanzamiento oficial de Nike.Los tenis de Jesús contienen 60 mililitros de agua bendita con coloración azul proveniente del Río Jordán y fue bendecida por un sacerdote, aseguran en una entrevista difundida por The New York Post.El líquido se encuentra en la suela de los tenis dando un efecto dede acuerdo con MSCHF.y de acuerdo con New York Post, los “Jesus Shoes” tienen un costo de hasta 3 mil dólares.Daniel Greenberg, encargado del área comercial de la empresa, comento para The New York Post "queríamos hacer una declaración sobre qué tan absurda se ha vuelto la cultura de colaboración", esto con respecto a la creación de Arizona Iced Tea con Adidas y ahora MSCHF colaboró con INRIrey de los judíos) para la creación de estos tenis.Los tenis de Jesús también cuentan con un crucifijo de acero en la agujeta, de acuerdo con MSCHF y en la foto de los “Jesus Shoes” también se puede ver el número de pasaje que hace referencia estampado, MT. 14:25.Estos tenis no los podrás encontrar en la página de Nike, solamente en la de MSCHF.