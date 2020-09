Tenoch Huerta ofrecerá serenatas en línea para recaudar fondos

Escuchar Nota

"Sería una producción de la gente, así queremos entenderlo y expresarlo. Espero que otras películas y cortos sean hechos con crowdfunding y que se empiece a hacer cada vez más este ejercicio, que más banda se atreva a contar sus historias involucrando a la gente en el proceso", dijo Huerta en una transmisión en vivo desde Instagram.



"Lo que empieza como una propuesta sencilla se vuelve en un road trip a través del dolor más profundo y el deseo implacable de vivir. Los personajes se irán desplazando en un viaje a lo largo de una noche en la Ciudad de México.



(2008), Observar las Aves (2019) y Ciclo (2015) lanzaron una campaña en Kickstarter.Como recompensa para quienes contribuyan con donativos,durante el rodaje de la película, agradecimientos en créditos finales de la cinta, y hasta serenatas virtuales con el actor.De acuerdo con la descripción de los regalos, el actor cantará un tema de José José.Además de dirigir el filme,Su personaje se sorprenderá cuando su antigua maestra de actuación (Andrea), de quien estaba secretamente enamorado, y que recientemente perdió al amor de su vida, le propone pasar la noche en su cama."Conocí a Andrea en un proyecto anterior llamado Son of Monarchs. Un día me dijo que quería hablar de algo íntimo, personal e importante. Me contó de dónde venía Tare y me pareció abrumador en el buen sentido. Tare está inspirada en una historia de ella, en la que perdió al amor de su vida, Jerry. Yo pensé que esto sería un proceso muy doloroso, pero es todo lo contrario, nos la pasamos riendo, Andrea es muy resiliente", explicó el intérprete a sus seguidores.Los directores buscan filmar Tare a lo largo de dos semanas y media, en octubre, en la Ciudad de México, con un crew muy reducido.