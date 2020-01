Tenor mexicano César Delgado encarnará a Don Diego de la Vega, ‘El Zorro’

Escuchar Nota

"Tendré el enorme privilegio de dar vida al papel estelar en la ópera El Zorro, compartiendo crédito con la mezzo Guadalupe Paz, lo que convertirá a este estreno en un gran suceso para México”, explica en entrevista con Excélsior, luego de que el pasado fin de semana ganara la tercera edición del Concurso Nacional de Canto Ópera PALCCO 2020, en Guadalajara.



"Más que un papel operístico, El Zorro cuenta con la gran cualidad de ser un personaje diversificado, es decir, de poder ser llevado a la televisión, a la pantalla grande, al cómic, a la ópera y ser parte de la literatura. Digamos que es un personaje muy noble con el cual la gente se siente muy identificada, un héroe muy humanizado”.



"El rol de Mario Cavaradossi es uno de los dream roles de todos los tenores, uno de los grandes personajes de las obras románticas de Puccini por excelencia. Así que será un honor cantar este debut en México, en versión de concierto, con la OSX, bajo la dirección del mejor director de Ópera de México, Enrique Patrón de Rueda, compartiendo crédito con la grandísima María Katzarava”, explica.



"Ganar este concurso me ha causado una satisfacción muy especial, porque tras nueve años de vivir fuera de Guadalajara, de los cuales siete he vivido en Nueva York, venir a cantar a mi ciudad de origen, ha sido una experiencia muy enriquecedora y es un poco romper con la regla de que nadie es profeta en su tierra”, explica.



El tenor mexicano(Guadalajara, 1986) realizará el, programado para el 26 de abril con la, en Estados Unidos, donde encarnará a Don Diego de la Vega, mejor conocido por su identidad secreta, El Zorro, uno de los héroes de ficción más importantes de la cultura moderna.La obra fue creada por el compositor y libretista mexicoamericanoy contará con dos funciones más,, acompañado por la mezzosoprano mexicana"Considero que el maestro Armienta ha realizado una creación muy apegada a la historia original, conservando esa dualidad del personaje, que por un lado es un hombre romántico, galán y muy humanizado, en la figura de don Diego de la Vega; y por el otro, el del héroe del pueblo”, explica."En la partitura se aprecia visiblemente el carácter del personaje, describiendo claramente aquellas líneas que le pertenecen a, cuando canta y en cuáles se expresa el héroe”.Para el joven tenor, quien es considerado una de las, El Zorro es un personaje fácilmente adaptable a la ópera.Dicha ópera está basada en las novelas pulp fiction del escritor, comenta.Sin embargo, esta ópera tiene un carácter altamente explosivo y contará con la, quien apuesta por un montaje lleno de romance, peligro y suspenso, para revelar a uno de los personajes más icónicos de la cultura pop.Además de la mezzosoprano Guadalupe Paz, quien actuará en el papel de Carlotta de Obragón, el elenco estará integrado por el barítono mexicano, que interpretará a Moncada; la soprano, como Ana María Soza; el bajoencarnando al sargento José María Gómez; la mezzosopranocomo Toypurina; y, como Luisa.El tenor también adelanta que este año regresará a Mazatlán para participar en la gran, en el marco del, bajo la dirección del director artístico Enrique Patrón de Rueda.Y después debutará en el papel deen la versión en concierto de Tosca, con la Orquesta Sinfónica de Xalapa, compartiendo créditos con la soprano mexicana María Katzarava, bajo la dirección de Patrón de Rueda."Así que no hay mejor oportunidad para llegar a este debut, el cual estoy seguro y, espero, será uno de mis ‘caballos de batalla’ en algunos años”, añade.“He preferido trabajar comocon mis agentes de Estados Unidos y Europa, pues, aunque sí he recibidopara un contrato fijo, por ahora la agenda no me ha permitido acomodarme”.“Considero que me encuentro en la etapa donde es muy importante darme a conocer, tratar de hacer carrera y tener presencia en la mayor cantidad de teatros posibles, por lo que un teatro fijo no es una decisión que debe tomarse a la ligera, hay muchos factores que considerar: como repertorio, proyección y el tema económico”.Por último, habla sobre el reciente premio que obtuvo en la tercera edición del concursoPara este concurso, Delgado participó con arias como, de la ópera Le Villi y, de la ópera Turandot, ambas de, y fue elegido en las distintas etapas por un jurado integrado por Armando Gama, Lourdes Ambriz, Isidoro Ramos y Flavio Becerra.Hasta el momento, el tenor ya ha ganado importantes premios, como el primer lugar e, el primer, entre otros.