Tensiones entre EU y China amenazan la economía mundial

La directora gerente del FMI, Christine Lagarde, advirtió este martes que las tensiones comerciales entre China y Estados Unidos son una "amenaza para la economía mundial"."Está claro que las tensiones entre Estados Unidos y China son una amenaza para la economía mundial".Tras su intervención en el Foro de París sobre el endeudamiento de los países en desarrollo, Lagarde lamentó que los recientes "rumores y tuits" no sean favorables a un acuerdo entre Pekín y Washington."Teníamos la impresión de que esta amenaza se estaba desdibujando, que las relaciones mejoraban y que íbamos hacia un acuerdo. Esperamos que seguirá siendo el caso pero hoy los rumores, los tuits y los comentarios no son muy favorables". Christine Lagarde, directora gerente del FMIChina y Estados Unidos retomarán sus complejas negociaciones comerciales esta semana en Washington. El negociador chino Liu He visitará el jueves y el viernes la capital estadounidense, anunció el martes el ministro chino de Comercio.La celebración de estas negociaciones era incierta tras el anuncio de Trump el domingo de aumentar los aranceles a productos chinos de importación por valor de 200.000 millones de dólares a partir del 10 de mayo.