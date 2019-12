Teoría de conspiración envuelve la muerte de Jenni Rivera

Estoy juntando pruebas de que la Jenni está viva pic.twitter.com/zJuNxzX7E9 — Alejandro Salido (@alejandrosalido) December 10, 2019

La Chiquis habla como si Jenny siguiera viva, aquí las pruebas. pic.twitter.com/GmKNXWfhxh — Seth Treviño (@SethTrevi) December 11, 2019

Ok yo también pic.twitter.com/qDrB8utj5V — Faltan 14 días para Navidad (@shogaldamez) December 11, 2019

A 7 años de la muerte de Jenni Riverasobre la Diva de la Banda.En Twitter se revivió una teoría que indica quepor el FBI.Esta teoría indicaría quede supuestos miembros de organizaciones criminales.Ante esto,, y algunos usuarios de las redes sociales creen que ahora tomó la identidad de una ¿youtuber?En la red social,y sí… La voz es muy parecida a la de la cantante de banda.Otra cosa que llamó la atención fue que, hecho que hizo más fuerte que dicha teoría sea real."andaba leyendo cosas de que jenni rivera según quedó como testigo protegido del fbi y tiene ahora otra identidad y justo después de eso di con un canal de cocina en youtube que la señora habla igual que ella, usa su tequila y curiosamente su cara no se ve nunca OMG", escribió el usuario en su cuenta (@eldivandeivan) que después fue eliminada.En cuanto el usuario de Twitter se refirió a dicha teoría y compartió algunos videos de cocina, el canal en YouTube desapareció… ¡Como lo lees!Luego de que el canal de cocina IcookUcookWeallcook #Spanglish, eliminara todo su contenido, la noche de este 10 de diciembre la usuario subió un video a la plataforma de YouTube mencionando que "no saquen teorías de donde no las hay", al cual titula, Ya déjenla descansar.Con information de Grupo Fórmula