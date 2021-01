Tepito reta al virus con posadas, baile, canto y litros de cerveza…

Escuchar Nota

incrustada en else vive en otro año. Tal vez es 2019 o algún momento de 2021, pero definitivamente no es 2020. Ahí laspara evitar que laIncluso se reta al virus con bromas sobre “caldos de murciélago”. AhíEs la tarde del domingo 20 de diciembre. Hace dos días los gobiernos federal, de laacordaron la suspensión temporal de actividades económicas para frenar los contagios. El Valle de México alcanzó el color de máxima alerta. Pero aquí, en la Matamoros,que viene con unaEl anuncio se hizo hace días en redes.el vaso, coctelería, snacks, fun (diversión) y la música en vivo del “Pokifamosito”, Óscar y su grupo de salsa y Gabriel So,Eso se prometió a los asistentes. Todo ocurre entre las 12 del día y las seis de la tarde en un famoso bar al aire libre.Los organizadores titubearon un momento durante la tarde del sábado 19. “Se cancela el evento de mañana”, escribieron en las redes sociales oficiales del bar. Luego algo pasó. LesDecenas. Tal vez cientos se congregan entonces en la Matamoros. Piden su vaso escarchado y la cheve bien fríy anima a los salseros. “Vivo en un mundo de mentiras, fabricando fantasías para no llorar ni morir por tu recuerdo”, canta.Obvio: él se avienta otra.Nadie lleva cubrebocas. Nadie se aparta de nadie.Hay hasta compas que tosen sin remordimiento. Y la salsa suena. Y la cerveza se chorrea. “¡Otra, otra, otra!”. “Me hubieran dicho que iban a estar así de apagados y ni canto”, reclama “Pokifamosito”Los de atrás sonríen. Luego vienePolicías de la Ciudad de México prefieren no intervenir. Dos se acercan a la multitud, pero sólo dan un vistazo antes de marcharse entre los puestos que comparten paredes con la posada clandestina. Pero sonlos que recuerdan que es 2020,el de los millones de enfermos.En la Matamoros ocurren al menos tres fiestas masivas más. Una detrás de la otra. En una se baila salsa, en la otra un poco de reguetón. Hay grupos en vivo y bocinas gigantes que reproducen la música de las USBs.A la mayoría de los presentes les llegó un mensaje de alerta el sábado temprano.Regresamos a aislamiento total. Desde hoy sólo abren sectores indispensables.les pidieron.de todas maneras ya te contagiaste”. Esas palabras están escritas en una cartulina pegada en el puesto de un hombre en la Matamoros. Él sonríe cuando alguien señala su mensaje. Tal vez está convencido, como los miles que caminan frente a él, que está en otro año, tal vez en 2019 o en algún punto 2021, pero no en 2020.