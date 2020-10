TEPJF avala Fuerza Social Por México como nuevo partido político

Escuchar Nota

Ciudad de México.- Por unanimidad de votos, los Magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) dieron el registro a Fuerza Social Por México.



El Instituto Nacional Electoral (INE) había negado el registro como partido a dicha organización tras señalamientos de una afiliación gremial, vía la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (CATEM), de Pedro Haces.



El órgano electoral había determinado que hubo una intervención gremial en la conformación de esta organización.



No obstante, en su proyecto de sentencia, el Magistrado ponente, Felipe Fuentes, echó abajo ese argumento.



Al revocar la negativa del Instituto Nacional Electoral, los magistrados consideraron que la fiscalización de ese organismo electoral no acreditó de manera suficiente aportaciones en especie no identificadas ni injerencia gremial.