TEPJF emplaza al INE metodología de encuestas para dirigencia de Morena

Ciudad de México.- La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) validó los lineamientos emitidos por el Instituto Nacional Electoral (INE) el 31 de agosto para la elección interna de Morena, pero le dio un plazo de 24 horas para difundir la metodología de las encuestas a aplicar en ese proceso.



Según los magistrados, el INE vulneró los principios de certeza, seguridad jurídica, transparencia y acceso a la información al no publicitar la metodología de la encuesta de reconocimiento y la encuesta abierta para definir la dirigencia morenista, como debió hacerlo.



Y así dio la razón a Gibrán Ramírez Reyes, aspirante a la presidencia de Morena, quien denunció que la falta de difusión de esos criterios técnicos lo dejó en indefensión, pues al desconocer el mecanismo de las encuestas y las preguntas a realizarse, no podría impugnar en caso de que esos rubros le generaran una afectación.



La metodología fue detallada ayer, en rueda de prensa organizada por el INE, en la que participaron los expertos y las encuestadoras responsables del sondeo.







Sin embargo, de acuerdo con la sentencia emitida por los magistrados, “a la fecha en que se resuelve el presente asunto la responsable (el INE) no acredita que haya dado cumplimiento” a lo acordado por el mismo Consejo General del INE en los Lineamientos aprobados para el levantamiento de las encuestas sobre el proceso de Morena.



Según el artículo 20 de esos Lineamientos, el grupo de expertos conformado ex profeso diseñaría los mecanismos metodológicos para la encuesta de conocimiento y abierta, éstos serían entregados a la Comisión de Prerrogativas del INE el 21 de septiembre y se tenía la obligación “de tomar las medidas idóneas y necesarias para dar a conocer las acciones realizadas” en todo momento.



A la fecha, de acuerdo con lo resuelto por el TEPJF, “no se ha difundido la metodología”, lo que debe hacerse para garantizar la mayor publicidad dentro de plazo de 24 horas.