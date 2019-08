TEPJF rechaza iniciar revocación de mandato contra Corral

Debido a que la ley no estaba vigente al momento de ser electo, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) rechazó iniciar un proceso de revocación de mandato en contra del exgobernaor de Chihuahua, Javier Corral.La solicitud de una ciudadana que pretendía que el gobernador terminara de forma anticipada su mandato, fue rechazada por unanimidad durante la sesión pública que se realizó durante la madrugada del jueves.Fue el 23 de junio de 2018 que entró en vigor la revocación de mandatario, la cual está prevista en la Ley de Participación Ciudadana de Chihuahua, dos años después de que comenzara el mandato de Corral.Los magistrados del TEPJF, consideraron que los agravios a la no retroactividad de la ley, no contravinieron de manera directa los argumentos que sustentaron la sentencia emitida por el tribunal local.Debido a lo anterior, los magistrados Janine Otálora Malassis y Reyes Rodríguez Mondragón consideraron que el tema debe ser analizado a fondo.