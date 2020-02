Tercer paciente da positivo a coronavirus en Reino Unido

Escuchar Nota

“El NHS está bien preparado para gestionar este tipo de casos y estamos ahora trabajando rápidamente a fin de identificar los contactos que haya podido mantener el paciente”, apuntó el asesor médico del Ejecutivo.



Una tercera persona en Reino Unido ha dado, aunque no se contagió en ese país, según confirmó este jueves el asesor médico del Gobierno británico, Chris Whitty.En un comunicado difundido hoy, Whitty corroboró que ese paciente, cuya identidad no ha trascendido, ni tampoco su nacionalidad,por el Servicio Sanitario público (NHS, en inglés).Los otros dos pacientes previamente diagnosticados -en la unidad para enfermedades infecciosas del hospital Royal Victoria Infirmary en Newcastle (noreste inglés).Los efectivos médicos de este país están “empleando medidas contundentes para controlar la infección a fin de prevenir que el virus se propague”, según apuntó la citada fuente.El pasado martes, el Ministerio de Exteriores del Reino Unidosi pueden pese a que el ministro de Sanidad, Matt Hancock, había señalado previamente que el Ejecutivo no tenía “planes para evacuar a los ciudadanos británicos que quedan” en ese país.La epidemia, originada en la región china de Wuhan, afecta ya a más desolamente en ese país y ha ocasionado, hasta la fecha,en China, según datos oficiales divulgados hoy.