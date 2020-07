Tercera parte de Spider-Man se pospone de nuevo

Escuchar Nota

.- Debido a, protagonizada por Tom Holland. Sin duda, es una de las producciones más esperada por losLa tercera parte de, que en esta ocasión protagoniza Tom Holland como Peter Parker tardará más de lo previsto en llegar. Sony Pictures, empresa encargada de distribuir la película, ha anunciado un nuevo retraso en la fecha de estreno de la secuela de: Lejos de casa que no verá la luz hasta diciembre de 2021.Es el segundo retraso que sufre el filme, que inicialmente iba a llegar a los cines el 16 de julio de 2021, el estreno fue aplazado antehasta el 5 de noviembre de 2021. Pero finalmente la película dirigida por, responsable de las dos entregas anteriores, no llegará a la cartelera hasta el 17 de diciembre de 2021.El retraso de un mes en el lanzamiento no afecta al resto de películas del. Así la secuela de Spider-Man: Un nuevo universo, la aclamada cinta de animación, sigue fijada para el 7 de octubre de 2022.Antes llegará a los cines Morbius, la película del vampiro viviente protagonizada por Jared Leto que verá la luz en marzo del próximo año. El 25 de junio de 2021 será el turno de Venom: Habrá Matanza, la secuela del spin-off protagonizado porcomo el simbionte que en esta ocasión se verá las caras con el sanguinario Carnage, encarnado por Woody Harrelson.Información por Milenio