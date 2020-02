Termina ahorro de maestros en cuentas de líderes

Escuchar Nota

Saltillo, Coah.- A escasas 24 horas del cateo en las oficinas de la Sección 5 del Sindicato de Trabajadores de la Educación, los primeros hallazgos muestran listados donde apenas 16 personas suman adeudos por más de 5.3 millones de pesos, provenientes del fondo de ahorro.



Entre ellos Gabriel Erubiel González Aguillón, quien se hizo autoprestamos por más de 3 millones de pesos desde febrero de 2018 a 2019, mientras que en su declaración patrimonial como profesor de enseñanza secundaria foránea aparece con una remuneración mensual de 517 pesos.



En tanto, Manrique Vázquez Gutiérrez, quien funge como coordinador del magisterio joven de la Sección 5, está registrado con adeudos de 310 mil pesos, entre enero de 2018 y diciembre del mismo año.









Luego del cateo realizado en las oficinas de la Sección 5 del Sindicato de Trabajadores de la Educación, los primeros hallazgos muestran dos listados de personas que tienen adeudos por más de 5.3 millones de pesos aparentemente provenientes del fondo de pensiones de los maestros.





En el segundo listado, se menciona a 14 personas, la mitad de ellas identificable fácilmente en redes sociales, con adeudos que van desde casi un millón de pesos, como en el caso de Armando Elías Ramírez Castillo, quien labora 23 horas en dos centros de trabajo y aparece en los registros de la Secretaría de Educación con seis números de plaza diferentes.



Juan Antonio Rivas Sánchez, quien fuera destituido como titular del Sistema de Fondo de Ahorro, presenta un fondo deudor de 190 mil pesos, seguido de Jaime Vela Muñoz, con 189 mil 650 pesos y Sergio Humberto Sánchez Rivas, con 120 mil pesos.



El fiscal Anticorrupción, Jesús Homero Flores Mier, dijo que si bien no se pueden adelantar juicios, “al parecer sí se generaron desvíos y gastos no permitidos con el fondo de ahorro de los maestros”.



Agregó que se seguirán tomando declaraciones de funcionarios y exfuncionarios asociados al SNTE, de los que además se investigan las cuentas personales de la dirigencia sindical a través de la Unidad de Inteligencia Financiera federal y la recién creada unidad estatal, que se enfoca en el nivel de vida que tenían en la anterior Administración.



“Vamos no contra cualquier dirigente sino contra quien resulte responsable”, y si bien consideró prematuro hablar de signos de riqueza que manifiesten un desvío de recursos, dijo “el dinero no se puede esconder, y estamos trabajando en coordinación con otras dependencias para hacernos de información”.



Ocho horas duró el cateo que realizó la Fiscalía Especializada en Hechos de Corrupción en la Sección 5 del SNTE, que inició desde la noche del jueves y que se extendió hasta el viernes a las 5:45 horas, durante el cual se lograron asegurar 25 computadoras y 14 cajas de documentos con el fin de obtener información sobre las denuncias interpuestas a raíz de una auditoría y de denuncias de maestros por el supuesto desvío del fondo de ahorro.



Flores Mier, dijo que la orden de cateo fue girada para recabar información de estas denuncias, en las que estarían involucrados recursos por casi 40 millones de pesos del fondo de ahorro y observaciones de la Auditoría Superior por otros 10 millones.