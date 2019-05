Termina Boeing 737 en río de Florida

Un avión tipo Boeing 737 cayó este viernes en el río St. Johns, cerca de Jacksonville, Florida, según informó CNN.El avión comercial llevaba 142 personas, según Fox News y hasta ahora no se reportan fallecidos.Según un especialista de la Estación Aérea Naval de Jacksonville entrevistado por CNN, el Boeing se deslizó fuera de la pista de despegue hasta el río, en aguas poco profundas.La Unidad Marítima de la Policía fue llamada para asistir en el accidente, mientras que la Oficina del Sheriff dijo que el avión no quedó sumergido y que todos los pasajeros están vivos.El Alcalde de Jacksonville, Lenny Curry, tuiteó sobre el percance."Tenemos un avión comercial en el río. He sido informado por nuestro departamento de Bomberos y Rescate. Están en el lugar. Mientras trabajan, por favor recen", escribió Curry.