Termina cuarentena en Texas; Mall abre puertas en Mcallen

"Usar cubrebocas ya no es obligatorio, aunque en la mayoría de las tiendas sí te pide que lo uses para poder entrar", platicó a ABC Noticias Gerald Aranda, periodista en el Valle de Texas.



¿Fue buena idea la reapertura de La Plaza Mall en McAllen? Residentes hacen fila para entrar al centro comercial el dia de hoy que abre sus puertas. #NoticiasTelemundo #Telemundo40 pic.twitter.com/YQ16by5dCO — Sarah Alexis (@sarahalexistv) May 1, 2020

"Las clases siguen suspendidas de manera presencial y no todas las empresas regresaron a laborar, es por eso que no hay una gran cantidad de tráfico en las calles", agregó el periodista texano.



arrancó mayo con la intención de reactivar la economía, aunque no todos los comercios abrieron por temor a que sus empleados contraiganTiendas departamentales, restaurantes, cines, museos, bibliotecas e iglesias abrieron este viernes con el fin de reactivar empleos y flujo de la economía, aunque con estrictas medidas de prevención y sin superar el 25 por ciento de su capacidad."La mañana de este viernes, el mall de McAllen abrió sus puertas y ciertos negocios también, con la restricciones en la entrada, distanciamiento de dos metros entre las personas.Una razón por la que decenas de comercios no reabrieron sus puertas, fue porque no cuentan con los insumos de higiene suficientes para sus empleados y para la clientela que los visite., indicó que hoy sería la reapertura y que la ciudadanía podría salir de casa para comenzar la reactivación económica, aunque poco a poco.Se espera que sea hasta el próximo 18 de mayo cuando los bares, estéticas, salones de belleza, peluquerías y gimnasios puedan reabrir al público.entre los días de cuarentena y hoy, que culminó, no hay una gran diferencia.Texas ha sido uno de los principales precursores para reactivar la economía en Estados Unidos, pese a que aún tiene más de 10 mil personas enfermas por COVID-19.