Termina el canto del Caifán Mayor

Saltillo, Coah.- “Dicen que murió de frío, yo sé que murió de amor”, canta meláncolico un joven Óscar Chávez en Los Caifanes (Juan Ibáñez, 1966), película que lo catapultó ante los ojos de México y volvió inmortal su voz, tanto que su apodo quedará para siempre en el imaginario del país: El Caifán Mayor, quien murió ayer a los 85 años a causa del Covid-19.



Sinónimo de música y protesta, Chávez nació en 1935 en el barrio de Portales en la Ciudad de México. Su adolescencia, en cambio, pasó en la colonia Santa María de la Ribera, lo que le dio el suficiente conocimiento callejero como para interpretar a “El Estilos”, personaje que, a la postre, definiría una de sus tantas facetas.



Artista multidisciplinario, Chávez encaminó su talento a la Escuela de Teatro del Instituto Nacional de Bellas Artes, donde desarrolló a la vez su pasión por la música, y en la que su voz y guitarra dieron, en más de medio siglo de carrera, 20 discos entre los que destaca A Viva Voz, proyecto de lecturas poéticas en las que recitó poemas de Sor Juana Inés de la Cruz, Gilberto Owen y Amado Nervo, para la Universidad Autónoma de México, en la que también realizó sus estudios.



El legado musical de El Caifán Mayor puede encontrarse en composiciones clave del cancionero mexicano contemporáneo del folk y la trova como Por Ti, La Mariana, Perdón, Se Vende un País, Macondo y Sin un Amor, pero también por sus presentaciones en vivo entre las que destacan su participación en el Festival de la Voz OTI, pero algo que lo acerca a Coahuila fue su canto potente en el Festival Internacional de las Artes Julio Torri 2013, en el que fiel a su capacidad vocal interpretó desde música norteña hasta tango, y desde bolero hasta esas afiladas letras de protesta que tanto reflejaron su activismo político.



El cantante, que habló sobre las crisis sociales que amagaron al país -como el Movimiento Estudiantil de 1968, en donde comenzó su leyenda como compositor o su apoyo al Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN)-, comentó durante su presentación en el Julio Torri que “soy mexicano porque nací en este país que quiero y respeto. Me encanta cantar canciones de mi país, en mi idioma y poner cosas que me interesa que se conozcan. Me llena de orgullo”.







La fama en la pantalla



Si el canto fue un apoyo natural para Chávez en su trabajo como actor teatral, la llegada a las pantallas fue un proceso, no del destino –del cual siempre se mostró escéptico–, sino del esfuerzo y el trabajo. Ya que en la década de los 60 fue invitado por el director Juan Ibáñez a participar en su película Los Caifanes, filme de culto y referente sobre la vida de la Ciudad de México.



La producción le abrió el panorama del cine en la que participó en un total de 15 obras, como El Oficio más Antiguo del Mundo, en 1968 y dirigida por Luis Alcoriza. Un año después apareció en la adaptación de la novela Santa, de Federico Gamboa, bajo la dirección de Emilio Gómez Muriel.



En los inicios de la década de los 70, Chávez regresó a las calles y las drogas de la Ciudad de México en Las Cadenas del Mal, filme de José Díaz Mireles, al que le siguió la comedia El Cuerpazo del Delito, de los directores René Cardona Jr., Rafael Baledón y Sergio Vejar.



A lo largo de esta década, Chávez actúa en Flor de Durazno y La Generala, ambas en 1971; Las Cautivas, dos años después; México de mis Amores en 1976 y cerraría la década con María de mi Corazón en 1979, y ya en los 80 salió en dos películas: A Fuego Lento y Break Down.



Todas ellas explotaron el talento de Chávez quien vivió numerosas vidas, pero, como la muerte llega siempre, y como le dijo su compañero “El Azteca” en Los Caifanes: “Luego cualquier día levantas los tenis y no te enteras de tu propio guateque cadavérico”, así Chávez con su palabra concisa y breve dejó su guitarra para siempre.







Lamento y despedida



Óscar Chávez es una leyenda de la música mexicana, y como a toda leyenda se le llora y lamenta su partida, como lo hicieron numerosas personas en redes sociales, como el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador que apenas ayer en la mañana, horas antes de su deceso le deseaba, junto con todos aquellos aquejados por el virus, una pronta recuperación.



Por su parte, Alejandra Frausto, titular de la Secretaría de Cultura federal, dijo en su cuenta de Twi-tter que “Una voz de lucha nunca se apaga, gracias Oscar Chávez, tu vida fue un viaje digno de ti. Mi más sentido pésame a sus familiares, amigos y compañeros de lucha y canción. ¡Viva Óscar Chavez!”.



El escritor Julián Herbert, en cambio, afín a su melomanía solo posteó una canción y su letra: Por Ti.



Mientras que la cuenta del Imcine comentó que “Nuestro querido Estilos: nada más triste que ya no saberte con nosotros. Te seguimos cantando, te seguimos viendo en Los Caifanes y otras películas donde impusiste tu enorme presencia. Lo sabemos: eres nuestro trovador”. Así, en las últimas palabras de este mensaje se une el sentimiento de todo México que le dice “Hasta siempre, Óscar Chávez”.