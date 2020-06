Termina el Covid con 2 mil empleos en el centro de Saltillo

Escuchar Nota

“Perdimos 2 mil empleos fijos en los 2 mil 600 comercios del Centro, pero además se dejó de contratar a 5 mil eventuales, que se empleaban para hacer frente a las temporadas del Día de las Madres, Día del Padre, graduaciones y regreso a clases.

“También hay que decirlo, así como cerraron negocios, otros están abriendo, y así como es triste ver que se está yendo gente, que se están cerrando comercios, también resulta positivo ver que otros están iniciando, o bien reiniciando gracias a apoyos como los del programa Echados Pa’ Delante”, añadió.

“Queremos comentarle a la gente de Saltillo que pueden acudir con toda la confianza necesaria a los negocios del Centro, donde se acatan todas las disposiciones del Comité”, dijo.

En la primera semana de reactivación económica y en el recuento de daños que dejó la cuarentena debido a la pandemia del Covid-19,, informó que el saldo fue la desaparición de 2 mil empleos directos.“En toda la zona del Centro se contrataba a mucho personal de temporada y este año no se contrató, y ese era trabajo que beneficiaba con ingresos a muchos estudiantes, padres y madres de familia que generaban un recurso adicional”, explicó en entrevista enEn lo que a cierre de negocios se refiere,dijo que “hasta el momento solo tenemos información de 15 compañeros que ya no regresaron, que ya no abrieron sus puertas después de la contingencia, y es que tuvimos un buen rato cerrados y hay que decirlo, muchos de ellos no pudieron arreglarse con sus renteros.Después de por lo menos dos meses de permanecer cerrados, los comerciantes del Centro de Saltillo esperan que este sábado, previo al Día del Padre, mejoren las ventas y puedan ver algo de flujo de efectivo.Así lo estimó el presidente deo, quien señaló que “esperamos que se recupere un poco, será nuestro primer sábado de la reapertura y ojalá tengamos la afluencia de gente que acude en estas fechas.