Termina el León con el invicto de Pumas

Pumas fue al lugar donde la vida no vale nada y lo perdió todo.en el Guardianes 2020.La escuadra que dirige Andrés Lillini se vio verde ante una fiera que salió a agobiarlo de principio a fin. El marcador no fue más abultado gracias a Alfredo Talavera, quien antes de salir expulsado realizó al menos cinco atajadas que evitaron temporalmente la caída del arco universitario., pero se olvidó de Ángel Mena, quien resultó ser una pesadilla por la banda derecha, pasándole por encima una y otra vez a Alejandro Mayorga.Justamente, Talavera ahogó al menos dos llegadas de peligro del ecuatoriano y otra más de David Ramírez. La nota mala para el arquero fue que, al 42', derribó a Mena en el área chica y cometió penal. Por si fuera poco, el silbante Cesar Palazuelos le mostró la tarjeta amarilla por segunda vez, una baja de la que Pumas ya no se recuperó.antes del medio tiempo.Lillini tuvo todo para recomponer en el segundo tiempo, pero solo apostó por acumular jugadores por el centro del campo. Ambriz descifró rápido la estrategia y colocó a Jean Meneses por la banda izquierda, como si Mena no fuera suficiente problema por la derecha.Pumas no estaba preparado para ese movimiento, y al 73' Fernando asistió con un gran pase para que el chileno doblegara al arquero universitario con un disparo cruzado., el planteamiento de Lillini y la gran actuación de Talavera.León ya es sublíder del campeonato con 24 puntos, mientras que estos Pumas aún tienen mucho que trabajar.