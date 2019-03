Termina Galaxy romance con Gio Dos Santos

Giovani Dos Santos pasó de ser jugador franquicia de Los Angeles Galaxy a ya no formar parte de los galácticos.A pocas horas del arranque de la temporada de la MLS, el ariete mexicano se convirtió en agente libre luego de que el cuadro californiano rescindiera el contrato con el futbolista que llegó al circuito en el 2015.Dos Santos anduvo por un turbio camino desde hace unos días pues todo apuntaba a que sería el sacrificado para dejar libre una etiqueta de jugador franquicia, pues para esta campaña estarían ocupadas por los futbolistas Zlatan Ibrahimovic, Romain Alessandri y Jonathan Dos Santos.Eso haría que el ex futbolista del Barcelona pasara de ganar 6 millones de dólares, a percibir 1.5.Sin embargo, ambas partes no llegaron al acuerdo por lo que el equipo prefirió pagarle lo que quedaba de su contrato y dejarlo libre."Llegamos a esta decisión y creemos que es lo mejor para el club y para Gio. Trabajaremos con el jugador y sus representantes para encontrar el siguiente paso en su carrera. Apreciamos lo que aportó a nuestra institución y le deseamos lo mejor en el futuro", expresó el director general del Galaxy Dennis te Kloese.