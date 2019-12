Termina la Afais prejuvenil

Los títulos de lase repartieron entre dos clubes, luego de queterminaran con las coronas en sus manos.Fue enen donde Águilas Moradas consiguió la primera corona de la mañana, al vencer por blanqueada a, quedando 24-0, a pesar de las resistencia de los equinos por no terminar con las manos vacías.Broncos solo avanzó con un equipo a las Finales, por lo que no obtuvo ninguna corona, pero eso no significa que no hayan hecho un buen torneo.Más tarde los morados sacaron la casta enpara vencer de último minuto a Potros Salvajes, tras quedar 14-12.Los emplumados lograron pasar a dos de sus tres equipos, saliendo con los trofeos de campeón en las dos que se presentó.Finalmente, los Potros Salvajes hicieron la hombrada de vencer al favoritoen Júnior Bantam, levantando el cetro de la división por pizarra de 14-12.Campeón: A. MoradasSubcampeón: BroncosCampeón: A. MoradasSubcampeón: Potros SalvajesCampeón: Potros SalvajesSubcampeón: Vaqueros