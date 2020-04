Termina la Nave era caótica… Temporada 2018

Escuchar Nota

Saltillo, Coah.- La Liga Mexicana de Beisbol dio un giro de 180 grados, en cuanto a su sistema de competencia se refiere, y en el 2018 creó dos torneos cortos con campeones diferentes; los Saraperos de Saltillo no trascendieron en ninguno de los certámenes, dando por terminada una era caótica.



La directiva encabezada por Antonio Nerio Rodríguez experimentó y encontró en el panameño Lenin Picota su opción para asumir las riendas del equipo, un mánager con experiencia en la Liga Profesional de Nicaragua, con títulos en la Serie Latinoamericana.



En el primer torneo, los Saraperos de Saltillo dieron pelea, pero no le alcanzó para clasificar a postemporada, finalizando el rol regular con marca de 24-32 en el quinto puesto, a dos juegos de un eventual comodín ante los Acereros de Monclova.



Muchos pensaron que el Sarape podría reivindicarse para el segundo torneo, pero las cosas no volvieron a funcionar, siendo sextos del standing norteño con récord de 24-31, en lo que fue el acabose de la era Nerio Rodríguez al frente del equipo.