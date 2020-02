Termina Lis Vega con divorcio

Escuchar Nota

Ciudad de México.- Los pleitos y demandas que el año pasado la tuvieron en guerra con su exmarido Mauro Riveros se fueron con el 2019 porque Lis Vega inició el 2020 libre de ataduras legales y de broncas.



En noviembre del año pasado, ‘La Poeta del Urbano’, como se hace llamar en su faceta como cantante de este género, interpuso una demanda por abuso de confianza contra el hombre con quien estuvo casada durante seis años.



Lis le exigía la devolución de una camioneta que, aseguró, tiene un valor de casi un millón de pesos, el pago de 500 mil pesos de una deuda bancaria y 10 mil dólares de un terreno que compró en Chile.



Aunque en ese entonces estaba decidida a llegar hasta sus últimas consecuencias con su exesposo, quien estaba en riesgo de ir a la cárcel, hace un mes la cubana decidió retirar la querella.



“Ya todo se arregló, gracias a Dios eso quedó atrás”, aseguró la también actriz. “Yo a él le quité la demanda hace un mes y le regresé la factura endosada porque no tengo ganas de estar cargando cosas que ya no están en mi presente, ni tienen nada qué ver conmigo”.



Explicó que el motivo por el que decidió dar fin al proceso legal, fue porque se sentía muy mal.



Tras su divorcio con Mauro, la artista se relacionó con Romy, un joven de 24 años, quien la contagió de la música urbana y comenzaron a colaborar juntos.



Lis no quiere darle título a la relación que tiene con Romy, pero no puede negar que sí hay algo entre ellos.